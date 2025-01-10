Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон сериала The Last of Us может стартовать 13 апреля

Второй сезон сериала The Last of Us может стартовать 13 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

На конференции CES 2025 компания Sony представила трейлер второго сезона The Last of Us — продолжения флагманского сериала, основанного на второй части серии «Одни из нас». Шоу вернётся на экраны в апреле, однако точной даты выхода у него пока нет.

Как обратили внимание зарубежные СМИ, холдинг HBO выпускает свои премиальные сериалы по воскресеньям. 6 апреля как раз заканчивается третий сезон «Белого лотоса», поэтому второй сезон The Last of Us может стартовать уже 13 апреля (в ночь на 14-е в России). Возможно, между двумя проектами будет пауза в две недели, однако именно второе воскресенье месяца выглядит самым логичным вариантом.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

Материалы по теме
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android