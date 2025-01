Второй сезон сериала The Last of Us может стартовать 13 апреля

На конференции CES 2025 компания Sony представила трейлер второго сезона The Last of Us — продолжения флагманского сериала, основанного на второй части серии «Одни из нас». Шоу вернётся на экраны в апреле, однако точной даты выхода у него пока нет.

Как обратили внимание зарубежные СМИ, холдинг HBO выпускает свои премиальные сериалы по воскресеньям. 6 апреля как раз заканчивается третий сезон «Белого лотоса», поэтому второй сезон The Last of Us может стартовать уже 13 апреля (в ночь на 14-е в России). Возможно, между двумя проектами будет пауза в две недели, однако именно второе воскресенье месяца выглядит самым логичным вариантом.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.