Расписание выхода третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO
Уже 14 февраля состоится премьера третьего сезона сериала-антологии «Белый лотос». Шоу расскажет историю группы состоятельных людей, которая вместо отдыха столкнётся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.
В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник. Финал состоится уже 7 апреля, после чего состоится премьера другого флагмана HBO — второго сезона шоу The Last of Us.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 февраля
|2-я серия
|24 февраля
|3-я серия
|3 марта
|4-я серия
|10 марта
|5-я серия
|17 марта
|6-я серия
|24 марта
|7-я серия
|31 марта
|8-я серия
|7 апреля
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