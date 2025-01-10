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Сериал Белый лотос, 3-й сезон: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO
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Уже 14 февраля состоится премьера третьего сезона сериала-антологии «Белый лотос». Шоу расскажет историю группы состоятельных людей, которая вместо отдыха столкнётся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.

В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник. Финал состоится уже 7 апреля, после чего состоится премьера другого флагмана HBO — второго сезона шоу The Last of Us.

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 февраля
2-я серия24 февраля
3-я серия3 марта
4-я серия10 марта
5-я серия17 марта
6-я серия24 марта
7-я серия31 марта
8-я серия7 апреля
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