Расписание выхода третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO

Уже 14 февраля состоится премьера третьего сезона сериала-антологии «Белый лотос». Шоу расскажет историю группы состоятельных людей, которая вместо отдыха столкнётся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.

В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник. Финал состоится уже 7 апреля, после чего состоится премьера другого флагмана HBO — второго сезона шоу The Last of Us.