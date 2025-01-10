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В России подорожают игровые видеокарты из-за новых санкций — СМИ

В России подорожают игровые видеокарты из-за новых санкций — СМИ
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Как сообщают журналисты издания Bloomberg, администрация президента США Джона Байдена введёт новые санкции на поставку видеокарт в ряд стран. Причём ограничения не затронут США и их ближайших союзников: Канаду, Австралию, Японию и страны Западной Европы.

Новые поправки разделят на три категории:

  • первый уровень запрета — ограничения отсутствуют;
  • второй уровень запрета — ограничения по вычислительной мощности устройств (50 тыс. GPU до 2027 года);
  • третий уровень запрета — поставки ИИ-чипов запрещены.

Второй уровень запрета будет распространяться на остальные государства мира. Под третью категорию попадут Китай и Россия, из-за чего стоимость видеокарт в данных странных сильно вырастет.

Продажи флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 стартуют уже 30 января. Стоимость графического ускорителя составит $ 1999 (~ 205 тыс. рублей).

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