В России подорожают игровые видеокарты из-за новых санкций — СМИ

Как сообщают журналисты издания Bloomberg, администрация президента США Джона Байдена введёт новые санкции на поставку видеокарт в ряд стран. Причём ограничения не затронут США и их ближайших союзников: Канаду, Австралию, Японию и страны Западной Европы.

Новые поправки разделят на три категории:

первый уровень запрета — ограничения отсутствуют;

— ограничения отсутствуют; второй уровень запрета — ограничения по вычислительной мощности устройств (50 тыс. GPU до 2027 года);

— ограничения по вычислительной мощности устройств (50 тыс. GPU до 2027 года); третий уровень запрета — поставки ИИ-чипов запрещены.

Второй уровень запрета будет распространяться на остальные государства мира. Под третью категорию попадут Китай и Россия, из-за чего стоимость видеокарт в данных странных сильно вырастет.

Продажи флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 стартуют уже 30 января. Стоимость графического ускорителя составит $ 1999 (~ 205 тыс. рублей).