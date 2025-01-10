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Стартовали съёмки шестого сезона сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом

Стартовали съёмки шестого сезона сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом
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Гари Олдман рассказал, что съёмки шестого сезона шпионского сериала «Медленные лошади» уже стартовали. Дата и сроки премьеры продолжения пока не раскрываются, поскольку авторы ещё до сих пор не выпустили пятый сезон.

Шоу «Медленные лошади» основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5. В продолжении шоу сотрудники британской контрразведки столкнутся с опасными противниками, планирующими устроить серию терактов в Лондоне.

Ожидается, что пятый сезон «Медленных лошадей» стартует в 2025 году.

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