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Стала известна причина переноса Assassin's Creed Shadows

Стала известна причина переноса Assassin's Creed Shadows
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Вчера Ubisoft уже во второй раз отложила выпуск Assassin's Creed Shadows — на этот раз на 20 марта. Спустя сутки после этого стали известны истинные причины переноса: их несколько и все они взаимосвязаны.

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Как известно, у компании сейчас трудные времена: после Assassin's Creed Valhalla, то есть уже больше четырёх лет, она не выпустила ни одного огромного хита. Неплохо себя показали разве что Far Cry 6 и Assassin's Creed Mirage, но остальные релизы, среди которых Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora, не оправдали ожиданий. Из-за этого стоимость компании сильно упала — вплоть до рекордно низких значений.

Ситуация накалилась настолько, что впервые в истории Ubisoft перенесла выпуск новой Assassin's Creed, чтобы максимально отполировать игру и улучшить геймплейные аспекты. В итоге, правда, 9 января релиз отложили во второй раз.

Основная и главная причина — потребовалось больше времени на разработку, а Ubisoft отчаянно требуется качественная игра на старте продаж, поэтому компания пошла на такие меры.

Другая причина, вытекающая из первой, — это желание Ubisoft «выкупить себя» и перестать быть публичной компанией, на которую можно влиять через стоимость акций. Схему пытались провернуть через китайского партнёра Tencent, но и тут не всё так просто: руководство Ubisoft после выкупа хочет остаться у руля компании, тогда как Tencent хочет получить больше контроля.

В итоге переговоры пока стоят на паузе, все стороны ожидают выхода Assassin's Creed Shadows, чтобы получить более удобную позицию в переговорах. Если «Тени» станут большим хитом, то Ubisoft получит более выгодные предложения. Если же наоборот, то придётся идти на сильные компромиссы.

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