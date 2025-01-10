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Вышел первый трейлер подросткового сериала «Первый раз» — премьера 14 января

Вышел первый трейлер подросткового сериала «Первый раз» — премьера 14 января
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр PREMIER опубликовал первый трейлер подросткового сериала «Первый раз». В ролике показали центральных героев истории и их попытки избавиться от клейма «девственников».

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат PREMIER.

Сюжет расскажет о 15-летнем школьнике, который очень стесняется девушек. Косте на целую неделю достаётся пустая квартира, и теперь он хочет избавиться от обидного статуса девственника и стать «своим» среди крутых одноклассников. Но всё идёт не по плану.

В актёрский состав вошли Алексей Онежен, Полина Гухман, Иван Добронравов, Егор Абрамов, Маргарита Дьяченкова и другие. Кресло режиссёра занял Антон Мамыкин («Белым по чёрному»).

Сериал стартует 14 января в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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