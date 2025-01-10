Новогодняя комедия «Ёлки 11» с Дмитрием Нагиевым вышла в онлайне

5 января состоялась цифровая премьера новогодней комедии «Ёлки 11» с Дмитрием Нагиевым. Лента уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER, Wink и Okko. Картина добралась до стриминговых сервисов спустя две с половиной недели после выхода в широком прокате России.

Фильм рассказывает о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну.

Также в ленте снялись Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Виктор Хориняк, Бурак Озчивит, Михаил Трухин и другие. Режиссёрами выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов.