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Новогодняя комедия «Ёлки 11» с Дмитрием Нагиевым вышла в онлайне

Новогодняя комедия «Ёлки 11» с Дмитрием Нагиевым вышла в онлайне
Аудио-версия:
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5 января состоялась цифровая премьера новогодней комедии «Ёлки 11» с Дмитрием Нагиевым. Лента уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER, Wink и Okko. Картина добралась до стриминговых сервисов спустя две с половиной недели после выхода в широком прокате России.

Фильм рассказывает о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну.

Также в ленте снялись Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Виктор Хориняк, Бурак Озчивит, Михаил Трухин и другие. Режиссёрами выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов.

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