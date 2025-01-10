Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.5 — раздают 300 полихромов бесплатно

Разработчики Zenless Zone Zero в ходе прямой трансляции, посвящённой следующему большому обновлению для игры, показали промокод на донатную валюту и ресурсы. В отличие от Genshin Impact и Honkai: Star Rail, вместо трёх кодов в этой игре только один, но он даёт столько же наград.
Версия 1.5 с новыми контентом и ивентами станет доступна игрокам 22 января. А сейчас геймеры могут активировать специальный промокод — он даст 300 полихромов, 30 тыс. денни, два журнала эксперта и три энергомодуля амплификатора. Активировать его можно до вечера 11 января.
Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.5
- ASTRANOMICAL
Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Zenless Zone Zero по ссылке, а затем забрать награды в игре по почте (меню «Больше»). Активировать бонусы также можно в главном меню («Больше» — «Промокод»).