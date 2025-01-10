Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.5 — раздают 300 полихромов бесплатно

Разработчики Zenless Zone Zero в ходе прямой трансляции, посвящённой следующему большому обновлению для игры, показали промокод на донатную валюту и ресурсы. В отличие от Genshin Impact и Honkai: Star Rail, вместо трёх кодов в этой игре только один, но он даёт столько же наград.

Версия 1.5 с новыми контентом и ивентами станет доступна игрокам 22 января. А сейчас геймеры могут активировать специальный промокод — он даст 300 полихромов, 30 тыс. денни, два журнала эксперта и три энергомодуля амплификатора. Активировать его можно до вечера 11 января.

Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.5

ASTRANOMICAL

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Zenless Zone Zero по ссылке, а затем забрать награды в игре по почте (меню «Больше»). Активировать бонусы также можно в главном меню («Больше» — «Промокод»).