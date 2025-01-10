Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Zenless Zone Zero появятся скины — набор на Николь дадут бесплатно

В Zenless Zone Zero появятся скины — набор на Николь дадут бесплатно
Комментарии

Разработчики Zenless Zone Zero добавят в игру косметические наборы для некоторых персонажей — об этом стало известно в ходе стрима, посвящённого новой версии 1.5.

В обновлении 1.5, которое выйдет 22 января, станут доступны три набора: для Эллен Джо, Николь и нового персонажа Астру Яо. Скин на Николь будет бесплатным, остальные во время патча будут продавать со скидкой.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Версия 1.5 добавит в Zenless Zone Zero двух играбельных персонажей — Астру Яо и Эвелин, а также новую главу сюжета, оружие и различные ивенты с новыми игровыми режимами. Также в рамках трансляции создатели ZZZ показали промокод на 300 полихромов.

Материалы по теме
Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.5 — раздают 300 полихромов бесплатно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android