В Zenless Zone Zero появятся скины — набор на Николь дадут бесплатно

Разработчики Zenless Zone Zero добавят в игру косметические наборы для некоторых персонажей — об этом стало известно в ходе стрима, посвящённого новой версии 1.5.

В обновлении 1.5, которое выйдет 22 января, станут доступны три набора: для Эллен Джо, Николь и нового персонажа Астру Яо. Скин на Николь будет бесплатным, остальные во время патча будут продавать со скидкой.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Версия 1.5 добавит в Zenless Zone Zero двух играбельных персонажей — Астру Яо и Эвелин, а также новую главу сюжета, оружие и различные ивенты с новыми игровыми режимами. Также в рамках трансляции создатели ZZZ показали промокод на 300 полихромов.