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Вышел русский трейлер боевика «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом

Вышел русский трейлер боевика «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом
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Вышел дублированный трейлер боевика «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом («Третий лишний», «Анчартед: На картах не значится»). Также был опубликован постер картины на русском.

Официальная премьера ленты в кинотеатрах России состоится 13 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Фильм расскажет о пилоте, который перевозит заключённого для суда, однако в какой-то момент напряжение между членами экипажа начинает нарастать. Другие подробности сюжета неизвестны.

Ещё в актёрский состав вошли Тофер Грейс, Мишель Докери, Мониб Абхат, Атанас Сребрев и другие. Режиссёром выступил лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Мел Гибсон («По соображениям совести»).

Русский постер

Фото: Lionsgate

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