Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в Новый год в России

«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в Новый год в России
Аудио-версия:
Комментарии

Согласно данным «Индекса Кинопоиск Pro», шоу «Игра в кальмара» стал самым популярным в России на новогодних праздниках. Проект набрал 1635 баллов интереса, превзойдя тем самым в семь раз «Бригаду», занявшую второе место.

Фото: «Кинопоиск»

Ко всему прочему, «Игре в кальмара» удалось набрать больше баллов интереса, чем все остальные сериалы из рейтинга вместе взятые.

Топ-10 самых популярных сериалов в России в Новый год:

  1. «Игра в кальмара» — 1635 баллов интереса;
  2. «Бригада»  — 233 балла интереса;
  3. «Ландыши. Такая нежная любовь» — 198 баллов интереса;
  4. «Папины дочки»  — 191 балл интереса;
  5. «Дети перемен»  — 173 балла интереса;
  6. «Синяя тюрьма. Блю лок»  — 169 баллов интереса;
  7. «Поднятие уровня в одиночку»  — 127 баллов интереса;
  8. «Арбатские тайны»  — 124 балла интереса;
  9. «Киберслав»  — 119 баллов интереса;
  10. «Последний богатырь. Наследие»  — 117 баллов интереса.
Материалы по теме
Пока разочарование: обзор всего второго сезона «Игры в кальмара»
Пока разочарование: обзор всего второго сезона «Игры в кальмара»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android