«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в Новый год в России

Согласно данным «Индекса Кинопоиск Pro», шоу «Игра в кальмара» стал самым популярным в России на новогодних праздниках. Проект набрал 1635 баллов интереса, превзойдя тем самым в семь раз «Бригаду», занявшую второе место.

Фото: «Кинопоиск»

Ко всему прочему, «Игре в кальмара» удалось набрать больше баллов интереса, чем все остальные сериалы из рейтинга вместе взятые.

Топ-10 самых популярных сериалов в России в Новый год: