«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в Новый год в России
Согласно данным «Индекса Кинопоиск Pro», шоу «Игра в кальмара» стал самым популярным в России на новогодних праздниках. Проект набрал 1635 баллов интереса, превзойдя тем самым в семь раз «Бригаду», занявшую второе место.
Фото: «Кинопоиск»
Ко всему прочему, «Игре в кальмара» удалось набрать больше баллов интереса, чем все остальные сериалы из рейтинга вместе взятые.
Топ-10 самых популярных сериалов в России в Новый год:
- «Игра в кальмара» — 1635 баллов интереса;
- «Бригада» — 233 балла интереса;
- «Ландыши. Такая нежная любовь» — 198 баллов интереса;
- «Папины дочки» — 191 балл интереса;
- «Дети перемен» — 173 балла интереса;
- «Синяя тюрьма. Блю лок» — 169 баллов интереса;
- «Поднятие уровня в одиночку» — 127 баллов интереса;
- «Арбатские тайны» — 124 балла интереса;
- «Киберслав» — 119 баллов интереса;
- «Последний богатырь. Наследие» — 117 баллов интереса.
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