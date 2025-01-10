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Ремейк «Бриллиантовой руки» от ТНТ стал самым рейтинговым фильмом 2024 года на ТВ

Ремейк «Бриллиантовой руки» от ТНТ стал самым рейтинговым фильмом 2024 года на ТВ
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Генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов сообщил, что ремейк «Бриллиантовой руки» от ТНТ стал самым рейтинговым фильмом 2024 года на ТВ. Согласно данным Mediascope, в премиальном сегменте аудитории от 14 до 44 лет картина показала во время премьерного показа рейтинг 6,4% и долю 26,5%.

Благодаря подобному результату лента смогла превзойти показатели прошлогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё» (доля 22,2%, рейтинг 5,7%).

К такому результату мы шли долгие годы, и постоянное наращивание качественного контента привело к тому, что любовь аудитории растёт с каждым годом. Мы заботимся о нашем зрителе, и именно это стимулирует нас вкладывать ещё больше сил и времени в создание максимально качественного контента на телевидении.

Ко всему прочему, в период с 1 по 8 января телеканал ТНТ стал лидером в том же сегменте аудитории от 14 до 44 лет и показал долю 9%.

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