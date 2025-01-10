Ремейк «Бриллиантовой руки» от ТНТ стал самым рейтинговым фильмом 2024 года на ТВ

Генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов сообщил, что ремейк «Бриллиантовой руки» от ТНТ стал самым рейтинговым фильмом 2024 года на ТВ. Согласно данным Mediascope, в премиальном сегменте аудитории от 14 до 44 лет картина показала во время премьерного показа рейтинг 6,4% и долю 26,5%.

Благодаря подобному результату лента смогла превзойти показатели прошлогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё» (доля 22,2%, рейтинг 5,7%).

К такому результату мы шли долгие годы, и постоянное наращивание качественного контента привело к тому, что любовь аудитории растёт с каждым годом. Мы заботимся о нашем зрителе, и именно это стимулирует нас вкладывать ещё больше сил и времени в создание максимально качественного контента на телевидении.

Ко всему прочему, в период с 1 по 8 января телеканал ТНТ стал лидером в том же сегменте аудитории от 14 до 44 лет и показал долю 9%.