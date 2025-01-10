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Белорус вошёл в новый состав HEROIC по Counter-Strike 2

Белорус вошёл в новый состав HEROIC по Counter-Strike 2
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Европейская HEROIC анонсировала новый состав по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивной организации.

Клуб представил полностью новый ростер, куда вошли бывшие игроки Sangal Esports, а также снайпер Team Falcons и белорус из команды GUN5 Вячеслава Buster Леонтьева.

Кроме этого, HEROIC представила двух игроков замены на топ-турнир BLAST Bounty Spring 2025. Однако кого именно они заменят, пока неизвестно.

Состав HEROIC по CS2:

  • Альваро SunPayus Гарсия;
  • Линус LNZ Хольтенг;
  • Ясин xfl0ud Коч;
  • Саймон yxngstxr Бойе.
  • Андрей tN1R Татаринович;
  • Линус nilo Бергман (замена);
  • Павле maden Бошкович (замена);
  • Ээту sAw Саха (тренер).

Что касается предыдущего ростера HEROIC, три игрока перешли в Team Falcons, один присоединился к Team Liquid, а последний остаётся в статусе свободного агента.

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