Белорус вошёл в новый состав HEROIC по Counter-Strike 2
Европейская HEROIC анонсировала новый состав по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивной организации.
Клуб представил полностью новый ростер, куда вошли бывшие игроки Sangal Esports, а также снайпер Team Falcons и белорус из команды GUN5 Вячеслава Buster Леонтьева.
Кроме этого, HEROIC представила двух игроков замены на топ-турнир BLAST Bounty Spring 2025. Однако кого именно они заменят, пока неизвестно.
Состав HEROIC по CS2:
- Альваро SunPayus Гарсия;
- Линус LNZ Хольтенг;
- Ясин xfl0ud Коч;
- Саймон yxngstxr Бойе.
- Андрей tN1R Татаринович;
- Линус nilo Бергман (замена);
- Павле maden Бошкович (замена);
- Ээту sAw Саха (тренер).
Что касается предыдущего ростера HEROIC, три игрока перешли в Team Falcons, один присоединился к Team Liquid, а последний остаётся в статусе свободного агента.
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