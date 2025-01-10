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Стартовал второй сезон аниме «Монолог фармацевта»

Стартовал второй сезон аниме «Монолог фармацевта»
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10 января стартовало продолжение «Монолога фармацевта» — одного из самых популярных японских мультсериалов последних лет. Во второй сезон войдёт 24 эпизода, однако в день премьеры показали только первый.

«Монолог фармацевта» рассказывает историю 17-летней дочери аптекаря по имени Мао Мао. Однажды девушку похищают бандиты и продают служанкой в императорский дворец. Благодаря знаниям и твёрдому характеру Мао Мао назначают личной служанкой-дегустатором ядов одной из старших наложниц императора. Однако Цзиньши часто просит девушку разгадать и другие загадки, связанные с отравлениями и болезнями обитателей внутреннего дворца.

Шоу стартовало в 2023 году и получило очень высокие оценки от зрителей. На портале MyAnimeList сериал занимает 25-ю строчку в списке самых высокооценённых тайтлов.

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