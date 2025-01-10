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Ropz официально присоединился к Team Vitality по Counter-Strike 2

Ropz официально присоединился к Team Vitality по Counter-Strike 2
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Эстонский киберспортсмен Робинь ropz Коль укомплектовал ростер Team Vitality по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Киберспортивная организация подтвердила слухи, представив бывшего игрока FaZe Clan в качестве нового участника своего состава. Ропз занял позицию израильского киберспортсмена Лотана Spinx Гилади, которого клуб ранее перевёл в запас.

Состав Vitality по CS2:

  • Робинь ropz Коль;
  • Дан apEX Мадесклер;
  • Матье ZywOo Эрбо;
  • Шахар flameZ Шушан;
  • Уильям mezii Мерриман;
  • Реми XTQZZZ Квоньям (тренер).

Новый состав Team Vitality можно будет увидеть в действии уже 14 января на турнире BLAST Bounty Spring 2025: Closed Qualifier.

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