Ropz официально присоединился к Team Vitality по Counter-Strike 2

Эстонский киберспортсмен Робинь ropz Коль укомплектовал ростер Team Vitality по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Киберспортивная организация подтвердила слухи, представив бывшего игрока FaZe Clan в качестве нового участника своего состава. Ропз занял позицию израильского киберспортсмена Лотана Spinx Гилади, которого клуб ранее перевёл в запас.

Состав Vitality по CS2:

Робинь ropz Коль;

Дан apEX Мадесклер;

Матье ZywOo Эрбо;

Шахар flameZ Шушан;

Уильям mezii Мерриман;

Реми XTQZZZ Квоньям (тренер).

Новый состав Team Vitality можно будет увидеть в действии уже 14 января на турнире BLAST Bounty Spring 2025: Closed Qualifier.