Ropz официально присоединился к Team Vitality по Counter-Strike 2
Эстонский киберспортсмен Робинь ropz Коль укомплектовал ростер Team Vitality по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Киберспортивная организация подтвердила слухи, представив бывшего игрока FaZe Clan в качестве нового участника своего состава. Ропз занял позицию израильского киберспортсмена Лотана Spinx Гилади, которого клуб ранее перевёл в запас.
Состав Vitality по CS2:
- Робинь ropz Коль;
- Дан apEX Мадесклер;
- Матье ZywOo Эрбо;
- Шахар flameZ Шушан;
- Уильям mezii Мерриман;
- Реми XTQZZZ Квоньям (тренер).
Новый состав Team Vitality можно будет увидеть в действии уже 14 января на турнире BLAST Bounty Spring 2025: Closed Qualifier.
Комментарии