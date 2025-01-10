Анонсирован формат турнира BB ROL S5 по MLBB — среди участников Team Spirit

Турнирный оператор FISSURE поделился подробностями онлайн-соревнования BetBoom Rise of Legends по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 20 тыс.

Ивент начнётся с группового этапа, который пройдёт 18-19 и 24-25 января. 10 команд будут разделены на две группы с best-of-3 матчами в формате «каждый с каждым». Первые места пройдут в плей-офф, а остальные продолжат выступление в десайдере, который состоится 26 января.

В десайдере 2-3-е места сразятся за выход в верхнюю сетку плей-офф, а 4-5-е места за попадание в нижнюю. Проигравшие в первом случае также упадут в нижнюю сетку, а те коллективы, которые проиграют во втором случае, вылетят с соревнования. Все игры — противостояния до двух побед.

Решающая стадия запланирована на период с 31 января по 2 февраля. Плей-офф представляет из себя double-elimination сетку с bo3 сериями и bo5 матчами на вылет. Гранд-финал пройдёт в формате best-of-7.

Участники BB ROL S5 по MLBB:

Team Spirit (Россия);

Insilio (Россия);

VERSO TIME (Россия);

FORZE Esports (Россия);

Dark Phoenix (Россия);

Winter Arc (Россия);

Teiko (Россия);

Iggers Team (Россия);

Violet Garden (Россия);

Rekt Flava (Россия).

Онлайн-турнир BB ROL S5 по MLBB пройдёт в онлайн-формате в период с 18 января по 2 февраля. В рамках соревнования десять команд из нашего региона разыграют призовой фонд в размере $ 20 тыс.