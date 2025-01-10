Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умерла актриса Евгения Добровольская, звезда «Королевы Марго» и «Клетки для канареек»

Умерла актриса Евгения Добровольская, звезда «Королевы Марго» и «Клетки для канареек»
Комментарии

В возрасте 60 лет скончалась народная артистка России Евгения Добровольская. Точная причина смерти не раскрывается, однако представители Московского художественного театра им. А.П.Чехова сообщили, что в последние годы она боролась с тяжёлой болезнью.

Последний год она боролась с тяжёлой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете её больше нет.

За свою карьеру Добровольская снялась в более чем 60 фильмах и сыграла в 25 спектаклях. Она отметилась ролями в «Королеве Марго», «Небесном суде», «Клетке для канареек», «Время года зима», «Идеальной жертве», «Подозрении» и других проектах.

Материалы по теме
Пока разочарование: обзор всего второго сезона «Игры в кальмара»
Пока разочарование: обзор всего второго сезона «Игры в кальмара»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android