Умерла актриса Евгения Добровольская, звезда «Королевы Марго» и «Клетки для канареек»

В возрасте 60 лет скончалась народная артистка России Евгения Добровольская. Точная причина смерти не раскрывается, однако представители Московского художественного театра им. А.П.Чехова сообщили, что в последние годы она боролась с тяжёлой болезнью.

Последний год она боролась с тяжёлой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете её больше нет.

За свою карьеру Добровольская снялась в более чем 60 фильмах и сыграла в 25 спектаклях. Она отметилась ролями в «Королеве Марго», «Небесном суде», «Клетке для канареек», «Время года зима», «Идеальной жертве», «Подозрении» и других проектах.