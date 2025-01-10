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Новые кадры «Супермена», «Микки 17», «Белоснежки» и «Балерины»

Новые кадры «Супермена», «Микки 17», «Белоснежки» и «Балерины»
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Журналисты издания USA Today опубликовали новые кадры из грядущих картин 2025 года. Среди них «Капитан Америка: Новый мир», «Супермен», «Микки 17», «Балерина», «Громовержцы», «Мир юрского периода: Перерождение», «Каратэ-пацан: Легенды», «Белоснежка», «Как приручить дракона» и «Грешники».

Ближайшей премьерой станет «Капитан Америка: Новый мир», который выйдет 14 февраля.

Новый кадр «Капитан Америка: Новый мир»

Фото: Marvel

Новый кадр «Супермена»

Фото: DC Studios

Новый кадр «Микки 17»

Фото: Warner Bros. Pictures

Новый кадр «Балерины»

Фото: Lionsgate

Новый кадр «Громовержцев»

Фото: Marvel

Новый кадр «Мира юрского периода: Перерождение»

Фото: Universal Pictures

Новый кадр «Каратэ-пацана: Легенды»

Фото: Columbia Pictures

Новый кадр «Белоснежки»

Фото: Walt Disney Pictures

Новый кадр «Как приручить дракона»

Фото: Walt Disney Pictures

Новый кадр «Грешников»

Фото: Warner Bros.

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