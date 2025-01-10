Новые кадры «Супермена», «Микки 17», «Белоснежки» и «Балерины»
Журналисты издания USA Today опубликовали новые кадры из грядущих картин 2025 года. Среди них «Капитан Америка: Новый мир», «Супермен», «Микки 17», «Балерина», «Громовержцы», «Мир юрского периода: Перерождение», «Каратэ-пацан: Легенды», «Белоснежка», «Как приручить дракона» и «Грешники».
Ближайшей премьерой станет «Капитан Америка: Новый мир», который выйдет 14 февраля.
Новый кадр «Капитан Америка: Новый мир»
Фото: Marvel
Новый кадр «Супермена»
Фото: DC Studios
Новый кадр «Микки 17»
Фото: Warner Bros. Pictures
Новый кадр «Балерины»
Фото: Lionsgate
Новый кадр «Громовержцев»
Фото: Marvel
Новый кадр «Мира юрского периода: Перерождение»
Фото: Universal Pictures
Новый кадр «Каратэ-пацана: Легенды»
Фото: Columbia Pictures
Новый кадр «Белоснежки»
Фото: Walt Disney Pictures
Новый кадр «Как приручить дракона»
Фото: Walt Disney Pictures
Новый кадр «Грешников»
Фото: Warner Bros.
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