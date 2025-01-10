Критики хвалят первые часы Kingdom Come: Deliverance 2

10 января журналисты опубликовали финальные превью Kingdom Come: Deliverance 2. Представители СМИ смогли наиграть в предстоящую средневековую RPG более 10 часов. Ко всему прочему, своими впечатлениями от пресс-версии поделился и Антон Логвинов.

По словам журналистов, сиквел стал гораздо масштабнее, смелее, качественнее и кинематографичнее по сравнению с первой частью. Действия игры начинается сразу после событий первой части, когда Индржих и Ян Птачек отправляются в путешествие по средневековой Европе.

Отзывы журналистов

По сравнению с первой частью Kingdom Come: Deliverance 2 ощущается как престижный сериал, который получил огромный бюджет на второй сезон. Каждый элемент игры стал более аккуратным, визуально привлекательным и более проработанным. Kingdom Come: Deliverance 2 — это та игра, которую команда пыталась создать в первой части.

Визуально игра поражает красотой своей сельской местности. Система освещения точно передаёт вид европейского леса на закате, ничем не уступая лучшим представителям жанра. Во время путешествий между миссиями мы заметили, как приятно просто смотреть на горизонт, чтобы скоротать время. Краткий взгляд на первый крупный город игры также демонстрирует высокий уровень детализации и аутентичную атмосферу.

Впечатления Антона Логвинова

В остальном всё то же самое, но причёсанное и тут и там, выведенное на новый уровень. Доспехи, материалы, пейзажи — загляденье. Даже от того, как лошади скачут, глаз не оторвать. Но в плане передвижений, анимаций там и прочего — особых новшеств ждать не стоит. Всё на прежнем уровне, только чуть менее кондово в боёвке, да и то, думаю, связано с тем, что не тормозит на современном железе.

Релиз сиквела Kingdom Come: Deliverance состоится 4 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.

Превью журналистов

Видео доступно на YouTube-канале GamesRadar. Права на видео принадлежат Warhorse Studios.

Видео доступно на YouTube-канале VGC. Права на видео принадлежат Warhorse Studios.

Видео доступно на YouTube-канале Insider Gaming. Права на видео принадлежат Warhorse Studios.