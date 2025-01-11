Фильм ужасов «Носферату» вышел в кинотеатрах России

11 января в России состоялась премьера фильма ужасов «Носферату». Новый хоррор Роберта Эггерса («Варяг») можно посмотреть в некоторых кинотеатрах страны, а в крупных сетях лента выйдет 16-го числа.

По традиции картина добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Носферату» — ремейк немецкой киноленты 1922 года. Фильм рассказывает историю девушки, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов». Главные роли в картине сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога Ярости») и Лили-Роуз Депп («Кумир»).