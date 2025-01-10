Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме «Кремлёвский волшебник»

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Американский актёр Джуд Лоу заявил, что готовится сыграть одну из ведущих ролей в фильме «Кремлёвский волшебник» — экранизации одноимённой книги Джулиано да Эмполи. Картина расскажет историю политтехнолога Вадима Баранова, который в 1990-х становится советником будущего президента России.

Как признался звезда «Талантливого мистера Рипли», для него это будет серьёзный вызов.

Я говорю об этом неуверенно, потому что ещё не начал работать над фильмом. Сейчас это похоже на восхождение на Эверест, я нахожусь в предгорьях, смотрю вверх и думаю: «О Боже, зачем я согласился?» Часто именно это я чувствую, когда говорю «да». Я думаю: «О Боже, и как мне это сделать?» Так что придётся разбираться с этим самому.

Главную роль в фильме исполнит Пол Дано («Бэтмен»), вместе с ним в ленте также сыграют Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Том Стёрридж («Песочный человек»). Режиссёром выступит Оливье Ассайяс («Карлос»).