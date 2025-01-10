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Tundra по «Доте» получила штраф на турнире — Дурачьё опоздал на матч из-за игры в «пабе»

Tundra по «Доте» получила штраф на турнире — Дурачьё опоздал на матч из-за игры в «пабе»
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Европейская Tundra Esports была оштрафована в рамках топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2.

Обновлённый состав «Тундры» получил штраф первого уровня в матче с Gaimin Gladiators. Причиной стал российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов, который не успел доиграть игру в матчмейкинге до начала официальной серии. В итоге Дурачьё пришлось ливнуть из «паблика», но его коллектив всё равно был оштрафован.

Стоит отметить принципиальность данной серии. Ранее Шкредов выступал за Gaimin Gladiators, однако после The International 2024 «Гладиаторы» исключили Антона. Через несколько месяцев Дурачьё присоединился к Tundra Esports. Встреча на DL S25 стала первым противостоянием россиянина с его бывшими тиммейтами.

На момент публикации идёт первая карта матча. Победитель серии пройдёт на топ-турнир DL S25 с призовым фондом $ 1 млн.

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