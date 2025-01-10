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Новый состав BB Team с Бумычем сыграет в отборах на BLAST Bounty Spring 2025 по CS2

Новый состав BB Team с Бумычем сыграет в отборах на BLAST Bounty Spring 2025 по CS2
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Новый состав BetBoom Team выступит на топ-турнире BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

Турнирный оператор BLAST представил последних участников соревнования, получивших прямые приглашения на основе официального рейтинга Valve. Список команд, которые выступят на первом топ-турнире нового сезона, пополнили российская BetBoom Team, а также Fnatic и Metizport.

Стоит отметить, что последний коллектив попал на ивент из-за того, что монгольский состав The MongolZ снялся с соревнования. Что стало причиной для такого решения клуба из Монголии, неизвестно.

В рамках турнира BLAST Bountry Spring 2025 по CS2 множество команд сыграет с обновлёнными составами. Среди участников есть российские Team Spirit, Virtus.pro и BetBoom Team.

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