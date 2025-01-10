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Два украинца присоединились к европейской Fnatic по CS2

Два украинца присоединились к европейской Fnatic по CS2
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Европейская Fnatic анонсировала обновлённый ростер по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивной организации.

В новый состав Fnatic по CS2 вошли два украинских киберспортсмена. Так, новым капитаном команды стал Родион fear Смык, ранее представлявший клуб Passion UA Александра Зинченко, а снайперскую позицию занял 17-летний Денис Burmylov Бурага из «молодёжки» MOUZ.

Состав Fnatic по CS2:

  • Родион fear Смык;
  • Денис Burmylov Бурага;
  • Фредди KRiMZ Йоханссон;
  • Матуш matys Шимко;
  • Бенджамин blameF Бремер.

Новички Fnatic пришли на места Алехандре bodyy Пианаро и Кана kyuubii Али, которые покинули активный состав коллектива.

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