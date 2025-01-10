Два украинца присоединились к европейской Fnatic по CS2
Европейская Fnatic анонсировала обновлённый ростер по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивной организации.
В новый состав Fnatic по CS2 вошли два украинских киберспортсмена. Так, новым капитаном команды стал Родион fear Смык, ранее представлявший клуб Passion UA Александра Зинченко, а снайперскую позицию занял 17-летний Денис Burmylov Бурага из «молодёжки» MOUZ.
Состав Fnatic по CS2:
- Родион fear Смык;
- Денис Burmylov Бурага;
- Фредди KRiMZ Йоханссон;
- Матуш matys Шимко;
- Бенджамин blameF Бремер.
Новички Fnatic пришли на места Алехандре bodyy Пианаро и Кана kyuubii Али, которые покинули активный состав коллектива.
Материалы по теме
Комментарии