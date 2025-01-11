BIG вернула полностью немецкий состав по Counter-Strike 2
Немецкая киберспортивная организации BIG сообщила об изменениях в активном составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Ростер BIG вновь стал полностью немецким. К команде присоединились Кан kyuubii Али из Fnatic и Марсель hyped Кён из молодёжного ростера BIG. Новые игроки возьмут на себя роли, которые до этого исполняли немец Флориан syrsoN Рише и швейцарец Ригон rigoN Гаши.
Состав BIG по CS2:
- Кан kyuubii Али;
- Марсель hyped Кён;
- Йоханнс tabseN Водарц;
- Джон JDC де Кастро;
- Карим Krimbo Муса;
- Александер kakafu Шиманчик (временный тренер).
Команду BIG с новым составом можно будет увидеть в закрытых квалификациях к топ-турниру BLAST Bounty Spring 2025, куда коллектив получил прямое приглашение.
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