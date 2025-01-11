BIG вернула полностью немецкий состав по Counter-Strike 2

Немецкая киберспортивная организации BIG сообщила об изменениях в активном составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Ростер BIG вновь стал полностью немецким. К команде присоединились Кан kyuubii Али из Fnatic и Марсель hyped Кён из молодёжного ростера BIG. Новые игроки возьмут на себя роли, которые до этого исполняли немец Флориан syrsoN Рише и швейцарец Ригон rigoN Гаши.

Состав BIG по CS2:

Кан kyuubii Али;

Марсель hyped Кён;

Йоханнс tabseN Водарц;

Джон JDC де Кастро;

Карим Krimbo Муса;

Александер kakafu Шиманчик (временный тренер).

Команду BIG с новым составом можно будет увидеть в закрытых квалификациях к топ-турниру BLAST Bounty Spring 2025, куда коллектив получил прямое приглашение.