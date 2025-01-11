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BIG вернула полностью немецкий состав по Counter-Strike 2

BIG вернула полностью немецкий состав по Counter-Strike 2
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Немецкая киберспортивная организации BIG сообщила об изменениях в активном составе по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Ростер BIG вновь стал полностью немецким. К команде присоединились Кан kyuubii Али из Fnatic и Марсель hyped Кён из молодёжного ростера BIG. Новые игроки возьмут на себя роли, которые до этого исполняли немец Флориан syrsoN Рише и швейцарец Ригон rigoN Гаши.

Состав BIG по CS2:

  • Кан kyuubii Али;
  • Марсель hyped Кён;
  • Йоханнс tabseN Водарц;
  • Джон JDC де Кастро;
  • Карим Krimbo Муса;
  • Александер kakafu Шиманчик (временный тренер).

Команду BIG с новым составом можно будет увидеть в закрытых квалификациях к топ-турниру BLAST Bounty Spring 2025, куда коллектив получил прямое приглашение.

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