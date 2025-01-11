Дурачьё разгромил Gaimin Gladiators — Tundra Esports прошла на топ-турнир по Dota 2

Европейский коллектив Tundra Esports отобрался на топ-турнир DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В матче за выход на престижный чемпионат новая команда Антона dyrachyo Шкредова столкнулась с бывшим ростером россиянина Gaimin Gladiators. По итогам напряжённого противостояния «тундре» удалось завершить серию со счётом 2:0 в свою пользу и гарантировать себе слот на третьем турнире текущего EPT-сезона.

Состав Tundra Esports по «Доте»:

Антон dyrachyo Шкредов;

Божидар bzm Богданов;

Нета 33 Шапира;

Мартин Saksa Саздов;

Мэтью Whitemon Филмон;

Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

В рамках закрытых квалификаций Западной Европы на топ-турнир DL S25 восемь команд разыгрывают три слота. Первой на соревнование отобралась AVULUS, а вторая квота досталась Tundra Esports. За последний слот сразятся такие команды, как Gaimin Gladiators, Jigglin, Passion UA и NAVI Junior.