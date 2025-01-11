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Мультфильм Шрек 5 — когда выйдет, дата выхода в кинотеатрах

Мультфильм «Шрек 5» перенесли на декабрь 2026 года
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Студия Dreamworks объявила о переносе мультфильма «Шрек 5» — продолжение знаменитой серии мультфильмов о зелёном огре. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле 2026 года, однако теперь анимационная картина доберётся до проката 23 декабря 2026-го.

В Dreamworks не уточнили, с чем связан перенос. Возможно, дело в приоритетах студии — на прошлое место «Шрека» пришли «Миньоны 3», которых можно будет увидеть 1 июля 2026 года.

К главным ролям в будущем «Шреке» вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Сюжет ленты держится в тайне, однако он наверняка продолжит историю «Шрека навсегда» и «Кота в сапогах 2» — спин-оффа серии про знаменитого героя.

«Шрек» — одна из самых популярных франшиз студии Dreamworks, собравшая в общей сложности около $ 3 млрд в мировом прокате. Серия рассказывает о приключениях говорящего огра по имени Шрек, который живёт в мире вместе с Ослом и женой-принцессой Фионой, а также с персонажами из различных фольклорных сказок.

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