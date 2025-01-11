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«Одиссея» Кристофера Нолана станет одним из самых дорогих фильмов в истории — СМИ

Как сообщили журналисты издания Screen Rant, грядущая киноадаптация поэмы «Одиссея», которой занимается Кристофер Нолан, станет одним из самых дорогих фильмов в истории. Отмечается, что бюджет ленты составит $ 250 млн — это больше, чем у «Тёмного рыцаря: Возрождение легенды» ($ 230 млн).

По словам журналистов, приличная часть от данной суммы будет потрачена на звёздный актёрский состав. Ко всему прочему, «Одиссея» станет самым дорогим проектом в карьере режиссёра.

Адаптация представляет собой «эпическую мифологическую историю, снятую с использованием новейшей технологии IMAX». Играть в адаптации «Одиссеи» будет звёздный состав: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

Съёмки ленты стартуют в первом квартале 2025 года. Премьера новой картины Нолана состоится 17 июля 2026 года.