Пиковый онлайн Marvel Rivals превысил 644 тыс. человек — это новый рекорд

10 января в сетевом геройском экшене Marvel RIvals полноценно стартовал первый сезон. На фоне этого пиковый онлайн тайтла в Steam превысил рекордные 644 тыс. человек.

На момент написания новости в игре находится одновременно почти 280 тыс. пользователей. Вероятно, к вечеру данное число вырастет ещё больше.

Фото: SteamDB

Напомним, первый сезон добавил в проект Мистера Фантастика и Женщину-невидимку, двоих членов Фантастической четвёрки (ещё двоих добавят в середине сезона), свежие карты, режим быстрой схватки на карте Санктум Санкторум, обновлённый боевой пропуск с 10 обликами и другой контент.

Marvel Rivals вышла 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, мгновенно став хитом. Онлайн-проект в Steam уже месяц не опускается ниже планки в 400 тыс. человек.