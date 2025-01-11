Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пиковый онлайн Marvel Rivals превысил 644 тыс. человек — это новый рекорд

Пиковый онлайн Marvel Rivals превысил 644 тыс. человек — это новый рекорд
Комментарии

10 января в сетевом геройском экшене Marvel RIvals полноценно стартовал первый сезон. На фоне этого пиковый онлайн тайтла в Steam превысил рекордные 644 тыс. человек.

На момент написания новости в игре находится одновременно почти 280 тыс. пользователей. Вероятно, к вечеру данное число вырастет ещё больше.

Фото: SteamDB

Напомним, первый сезон добавил в проект Мистера Фантастика и Женщину-невидимку, двоих членов Фантастической четвёрки (ещё двоих добавят в середине сезона), свежие карты, режим быстрой схватки на карте Санктум Санкторум, обновлённый боевой пропуск с 10 обликами и другой контент.

Marvel Rivals вышла 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, мгновенно став хитом. Онлайн-проект в Steam уже месяц не опускается ниже планки в 400 тыс. человек.

Материалы по теме
Истинный убийца Diablo. Обзор Path of Exile 2
Истинный убийца Diablo. Обзор Path of Exile 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android