Джейсон Стэйтем снимется в боевике от режиссёра «Падения Ангела»

Как сообщают журналисты издания The Cinemaholic, Джейсон Стэйтем снимется в безымянном боевике Рика Романа Во («Падение Ангела», «Стукач» и «Выстрел в пустоту»).

Лента расскажет о герое, который живёт в изоляции на отдалённом острове в Шотландии. После ужасного шторма персонаж Стэйтема спасает девочку. Это приводит к тому, что отбитые смельчаки совершают нападение на них, вынуждая персонажа вернуться в мир, чтобы противостоять призракам прошлого.

Сценаристом проекта выступил Уорд Парри («Кертис»). Ранее кресло режиссёра безымянной картины должен был занять Бальтасар Кормакур («Эверест», «Контрабанда»),

Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.