Съёмки шоу Brother From Another Mother с Мэтью Макконахи стартуют в феврале — СМИ

Как сообщают журналисты издания The Cinemaholic, съёмки комедийного сериала Brother From Another Mother стартуют уже 24 февраля в Атланте. Главные роли в шоу исполнят Мэтью Макконахи («Интерстеллар») и Вуди Харрельсон («Добро пожаловать в Zомбилэнд»).

Съёмки будут проходить вплоть до 7 ноября: процесс производства займёт почти девять месяцев. Проект расскажет о героях, которые по какой-то причине решают жить вместе со своими семьями на одном ранчо в Техасе, что становится настоящим испытанием их долгой дружбы. Создателем шоу выступил Дэвид Уэст Рид.

Сроки и дата премьеры Brother From Another Mother пока не раскрываются. Сериал выйдет в стриминговом сервисе Apple TV+.