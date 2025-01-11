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Шапку из Team Fortress 2 купили за $ 40 тыс. — это крупнейшая сделка

Шапку из Team Fortress 2 купили за $ 40 тыс. — это крупнейшая сделка
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В шутере Team Fortress 2 состоялась крупнейшая сделка, стоимость которой превысила $ 40 тыс. Покупатель под ником Vytal рассказал журналистам издания PC Gamer, что главным предметом в ходе операции стал уникальный Ведьминский колпак.

Такая высокая стоимость головного убора обусловлена тем, что он обладает набором из нескольких редких эффектов, которые уже давно недоступны в игре. Другие трейдеры также подтвердили, что Ведьминский колпак — один из самых ценных предметов в истории онлайн-шутера.

За всё это время было выбито всего два Ведьминских колпака с эффектом Spellbound. Однако тот, который купил Vytal, ещё более редкий, чем другой колпак с этим эффектом, поскольку обладает дополнительными атрибутами.

В ходе сделки были проданы и другие предметы, однако они добавили к общей стоимости всего пару сотен ключей.

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