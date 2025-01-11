Умер Дейл Уилсон, актёр озвучивания Оушена и Селла в аниме Dragon Ball Z

6 января в возрасте 74 лет скончался канадский актёр озвучивания Дейл Уилсон. В последние годы он боролся с раком предстательной железы и болезнью Паркинсона. Уилсон умер от осложнений, вызванных двумя этими недугами.

Актёр был наиболее известен тем, что подарил свой голос героям Оушену, Селлу, Ками и Андроиду №8 в аниме Dragon Ball Z. Также он работал над «Люди Икс: Эволюция», «Бионикл: Маска света» и «Суперпсом Крипто».

Ко всему прочему Дейл Уилсон выступил диктором церемоний открытия и закрытия на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Ещё он отметился ролями в фильмах «Наводнение: Кто спасёт наших детей?» и Dead Wrong.