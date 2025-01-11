Россиянин подал иск к РКН из-за замедления YouTube — суд отклонил жалобу

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Красногвардейский суд Санкт-Петербурга отклонил иск россиянина к Роскомнадзору из-за замедления YouTube. По мнению истца, снижение скорости работы видеохостинга указывает на бездействие ведомства.

Житель города попросил признать бездействие Роскомнадзора незаконным, а также обязать его проконтролировать ситуацию должным образом.

Каждый житель РФ лишён возможности выбрать современный способ обмена не только информацией, но и идеями, убеждениями с мировым сообществом. Но самое главное, что снижением скорости обмена данными с YouTube нарушен, ни больше ни меньше, конституционный механизм признания идеологического многообразия в России.

Суд отказал мужчине в иске, обосновав своё решение тем, что у Роскомнадзора «нет полномочий контролировать Google LLC». Также суд заявил, что истец не предоставил доказательств, что «скорость работы YouTube не позволяет вообще им пользоваться».