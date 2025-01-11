Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россиянин подал иск к РКН из-за замедления YouTube — суд отклонил жалобу

Россиянин подал иск к РКН из-за замедления YouTube — суд отклонил жалобу
Аудио-версия:
Комментарии

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга отклонил иск россиянина к Роскомнадзору из-за замедления YouTube. По мнению истца, снижение скорости работы видеохостинга указывает на бездействие ведомства.

Житель города попросил признать бездействие Роскомнадзора незаконным, а также обязать его проконтролировать ситуацию должным образом.

Каждый житель РФ лишён возможности выбрать современный способ обмена не только информацией, но и идеями, убеждениями с мировым сообществом. Но самое главное, что снижением скорости обмена данными с YouTube нарушен, ни больше ни меньше, конституционный механизм признания идеологического многообразия в России.

Суд отказал мужчине в иске, обосновав своё решение тем, что у Роскомнадзора «нет полномочий контролировать Google LLC». Также суд заявил, что истец не предоставил доказательств, что «скорость работы YouTube не позволяет вообще им пользоваться».

Материалы по теме
YouTube потеряет более 20 млрд рублей в случае блокировки в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android