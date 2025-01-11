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Amazon сворачивает «устаревшие» программы по разнообразию и инклюзивности

Amazon сворачивает «устаревшие» программы по разнообразию и инклюзивности
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Журналисты издания The Verge сообщили, что Amazon сворачивает некоторые «устаревшие» программы по поддержанию равенства, разнообразия и инклюзивности. Об этом стало известно из служебной записки вице-президента компании по инклюзивным инициативам и технологиям Кэнди Кастлберри.

Amazon продолжит следовать старому принципу в тех программах, которые уже показали хорошие результаты. Представитель компании отказался раскрывать подробности изменений. В связи с этим неясно, какие конкретно программы свернули и как данное решение отразится на контенте Amazon.

Ранее о прекращении поддержки DEI-инициатив сообщили Walmart, Boeing Co., McDonald’s и другие корпорации.

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