Amazon сворачивает «устаревшие» программы по разнообразию и инклюзивности

Журналисты издания The Verge сообщили, что Amazon сворачивает некоторые «устаревшие» программы по поддержанию равенства, разнообразия и инклюзивности. Об этом стало известно из служебной записки вице-президента компании по инклюзивным инициативам и технологиям Кэнди Кастлберри.

Amazon продолжит следовать старому принципу в тех программах, которые уже показали хорошие результаты. Представитель компании отказался раскрывать подробности изменений. В связи с этим неясно, какие конкретно программы свернули и как данное решение отразится на контенте Amazon.

Ранее о прекращении поддержки DEI-инициатив сообщили Walmart, Boeing Co., McDonald’s и другие корпорации.