Honor готовит серию смартфонов 400 с гигантской батареей и металлической рамкой

Как сообщает китайский инсайдер DirectorShiGuan, компания Honor готовит новую серию смартфонов Honor 400. Отмечается, что будущие устройства получат гигантскую батарею на 7000 мА/ч и металлическую рамку, что повысит их прочность.

Также девайсы из будущей линейки предложат совершенно новый дизайн. Напомним, смартфоны серии Honor 300 обладают аккумулятором ёмкостью 5300 мА/ч и поддержкой зарядки мощностью до 100 Вт. Прошлая линейка включала три модели устройств: Standard, Pro и Ultra.

Больше информации о серии Honor 400 появится в ближайшее время. Сроки, дата выхода и дизайн смартфонов пока неизвестны.