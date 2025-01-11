Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Honor готовит серию смартфонов 400 с гигантской батареей и металлической рамкой

Honor готовит серию смартфонов 400 с гигантской батареей и металлической рамкой
Комментарии

Как сообщает китайский инсайдер DirectorShiGuan, компания Honor готовит новую серию смартфонов Honor 400. Отмечается, что будущие устройства получат гигантскую батарею на 7000 мА/ч и металлическую рамку, что повысит их прочность.

Также девайсы из будущей линейки предложат совершенно новый дизайн. Напомним, смартфоны серии Honor 300 обладают аккумулятором ёмкостью 5300 мА/ч и поддержкой зарядки мощностью до 100 Вт. Прошлая линейка включала три модели устройств: Standard, Pro и Ultra.

Больше информации о серии Honor 400 появится в ближайшее время. Сроки, дата выхода и дизайн смартфонов пока неизвестны.

Материалы по теме
Истинный убийца Diablo. Обзор Path of Exile 2
Истинный убийца Diablo. Обзор Path of Exile 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android