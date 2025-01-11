Первый канал не согласился с рейтингом ТВ-каналов за 2024 год от Mediascope

Исследовательская компания Mediascope опубликовала рейтинг самых востребованных телеканалов по итогам 2024 года. Тройку лидеров возглавили «Россия 1» (доля 14%), НТВ (доля 9,5%) и Пятый канал (доля 7,7%), в то время как Первый канал занял лишь четвёртое место в топе (доля 7,5%).

Представитель Первого канала не согласился с рейтингом от Mediascope. По его словам, компания считает аудиторию «устаревшими пиплметрами». Также он сослался на данные социологов из ВЦИОМ, согласно которым россияне назвали Первый главным телеканалом страны.

Фото: Mediascope

Первый канал не считает данные Mediascope репрезентативными и никогда не доверял им — вне зависимости от места, которое занимал по их «результатам». Долгое время эта система показывала Первому каналу исключительно лидерство, что не мешало нам методично доказывать кривизну и недостоверность панели, вредную и опасную для всей индустрии.

Ранее генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов сообщил, что ремейк «Бриллиантовой руки» стал самым рейтинговым фильмом 2024 года на ТВ.