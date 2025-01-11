Режиссёр «Охоты на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером уже готов работать над триквелом

Режиссёр «Охоты на воров» и «Охоты на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора Кристиан Гьюдгэст заявил, что уже готов приступить к производству триквела. По его словам, всю необходимую подготовительную работу он успел проделать.

Несмотря на это, судьба третьей части зависит от того, как покажет себя в прокате сиквел. Напомним, продолжение боевика вышло официально и в кинотеатрах России: ленту крутят в отечественных сетях с 10 января.

События второго фильма разворачиваются сразу после действий первой части. Шериф Ник О’Брайен выслеживает Донни Уилсона, который сбежал в Европу и планирует очередное ограбление.

Также в актёрский состав вошли О’Ши Джексон-младший, Майкл Биспинг, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Эвин Ахмад, Кристиан Солимено, Назмие Орал и другие.