Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Охоты на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером уже готов работать над триквелом

Режиссёр «Охоты на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером уже готов работать над триквелом
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр «Охоты на воров» и «Охоты на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора Кристиан Гьюдгэст заявил, что уже готов приступить к производству триквела. По его словам, всю необходимую подготовительную работу он успел проделать.

Несмотря на это, судьба третьей части зависит от того, как покажет себя в прокате сиквел. Напомним, продолжение боевика вышло официально и в кинотеатрах России: ленту крутят в отечественных сетях с 10 января.

События второго фильма разворачиваются сразу после действий первой части. Шериф Ник О’Брайен выслеживает Донни Уилсона, который сбежал в Европу и планирует очередное ограбление.

Также в актёрский состав вошли О’Ши Джексон-младший, Майкл Биспинг, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Эвин Ахмад, Кристиан Солимено, Назмие Орал и другие.

Материалы по теме
Гарантированный кассовый хит: обзор «Финиста: Первый богатырь»
Гарантированный кассовый хит: обзор «Финиста: Первый богатырь»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android