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Стартовало аниме «Дни Сакамото» от автора «Синей тюрьмы: Блю лок»

Стартовало аниме «Дни Сакамото» от автора «Синей тюрьмы: Блю лок»
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11 января состоялась премьера аниме-сериала «Дни Сакамото». Для просмотра доступен первый эпизод шоу — следующие серии будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Дни Сакамото» рассказывают историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.

Создателем аниме выступила студия TMS («Акира»), а за сценарий отвечает Таку Кисимото («Синяя тюрьма: Блю лок»).

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