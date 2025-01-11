Стартовало аниме «Дни Сакамото» от автора «Синей тюрьмы: Блю лок»

11 января состоялась премьера аниме-сериала «Дни Сакамото». Для просмотра доступен первый эпизод шоу — следующие серии будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Дни Сакамото» рассказывают историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.

Создателем аниме выступила студия TMS («Акира»), а за сценарий отвечает Таку Кисимото («Синяя тюрьма: Блю лок»).