17-летний Донк из Team Spirit признан лучшим игроком в Counter-Strike в 2024 году

17-летний рифлер Данил donk Крышковец из Team Spirit получил главную награду на церемонии вручения премии HLTV Awards 2024 — российского игрока признали лучшим игроком года в Counter-Strike.

Вторым стал ещё один киберспортсмен из России — снайпер Илья m0NESY Осипов (G2 Esports). Третье место в списке лучших игроков занял француз Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality.

Игрок из России получает главную награду HLTV Awards впервые в истории. Помимо этого, Донк победил ещё в трёх номинациях: опен-фрагер года, новичок года и лучший момент года.

В декабре Донк вместе с Team Spirit выиграл главный турнир по CS 2 — мэйджор в Китае.