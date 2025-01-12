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Итоги премии HLTV Awards по CS

Россиянин Данил donk Крышковец выиграл четыре награды на премии HLTV Awards по CS 2
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17-летний игрок Team Spirit Данил donk Крышковец получил больше всего наград на церемонии вручения премии HLTV Awards 2024.

Россиянин поднимался на сцену четыре раза и в конце был признан лучшим игроком в Counter-Strike 2 по итогам 2024 года. Он также получил премии как лучший энтри-фрагер, лучший новичок и за лучший момент.

Ещё один наш игрок, Илья m0NESY Осипов, выиграл награду лучшему снайперу. Женской командой года стала Imperial Female, за которую выступают две девушки из России — Александра twenty3 Тимонина и Виктория tory Казиева.

Победители HLTV Awards 2024 по Counter-Strike:

  • игрок года: Данил donk Крышковец (Team Spirit, Россия);
  • игрок года среди девушек: Ана ANa Думбрава (Imperial Fe, Румыния);
  • команда года: Natus Vincere (Европа);
  • женская команда года: Imperial Fe (Европа);
  • капитан года: Алекси Aleksib Виролайнен (Natus Vincere, Финляндия);
  • люркер года: Юстинас jL Лекавичус (Natus Vincere, Литва);
  • опорник года: Валерий b1t Ваховский (Natus Vincere, Украина);
  • энтри-фрагер года: Данил donk Крышковец (Team Spirit, Россия);
  • снайпер года: Илья m0NESY Осипов (G2 Esports, Россия);
  • новичок года: Данил donk Крышковец (Team Spirit, Россия);
  • тренер года: Андрей B1ad3 Городенский (Natus Vincere, Украина);
  • момент года: Данил donk Крышковец (Team Spirit, Россия).
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