Россиянин Данил donk Крышковец выиграл четыре награды на премии HLTV Awards по CS 2

17-летний игрок Team Spirit Данил donk Крышковец получил больше всего наград на церемонии вручения премии HLTV Awards 2024.

Россиянин поднимался на сцену четыре раза и в конце был признан лучшим игроком в Counter-Strike 2 по итогам 2024 года. Он также получил премии как лучший энтри-фрагер, лучший новичок и за лучший момент.

Ещё один наш игрок, Илья m0NESY Осипов, выиграл награду лучшему снайперу. Женской командой года стала Imperial Female, за которую выступают две девушки из России — Александра twenty3 Тимонина и Виктория tory Казиева.

Победители HLTV Awards 2024 по Counter-Strike:

игрок года: Данил donk Крышковец (Team Spirit, Россия);

игрок года среди девушек: Ана ANa Думбрава (Imperial Fe, Румыния);

команда года: Natus Vincere (Европа);

женская команда года: Imperial Fe (Европа);

капитан года: Алекси Aleksib Виролайнен (Natus Vincere, Финляндия);

люркер года: Юстинас jL Лекавичус (Natus Vincere, Литва);

опорник года: Валерий b1t Ваховский (Natus Vincere, Украина);

энтри-фрагер года: Данил donk Крышковец (Team Spirit, Россия);

снайпер года: Илья m0NESY Осипов (G2 Esports, Россия);

новичок года: Данил donk Крышковец (Team Spirit, Россия);

тренер года: Андрей B1ad3 Городенский (Natus Vincere, Украина);

момент года: Данил donk Крышковец (Team Spirit, Россия).