Будет ли восьмая серия «Ландышей»?

Сериал «Ландыши: Такая нежная любовь» стал неожиданным хитом на новогодних праздниках, за несколько эпизодов про шоу начали говорить буквально на каждом шагу. Однако финал седьмого эпизода оставил много вопросов, самый главный из которых — будет ли восьмая серия?

Нет, первый сезон состоит из семи эпизодов . В онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск», где сейчас можно посмотреть сериал, некорректно отображается информация про восьмой эпизод, однако на деле мистический восьмой эпизод не что иное, как кино о съёмках сериала.

К сожалению, «8 серия» — это ошибка названия фильма о создании сериала Фото: Чемпионат

Кинотеатр Wink отдельно подтвердил в VK, что все серии уже вышли, а всего их семь.