Вышел русский трейлер третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO — премьера 16 февраля

Вышел русский трейлер третьего сезона комедийно-драматического сериала «Белый лотос». В ролике показали центральных героев истории и сюжетную завязку продолжения.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат HBO.

Шоу рассказывает о группе богачей, отдыхающих в элитном отеле. Внезапно во время их отпуска происходит убийство. Первый сезон вышел в июле 2021 года, получил 10 премий «Эмми» и две награды «Золотой глобус».

Изначально в актёрский состав должен был войти серб Милош Бикович, однако из-за критики в соцсетях и обращения украинского правительства (актёр участвует в российских фильмах и сериалах) HBO решила заменить его на Джулиана Костова.

Третий сезон драматической комедии стартует 16 февраля 2025 года. Проект доступен для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max.