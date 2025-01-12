Утечка: первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S25

Журналисты издания Android Headlines опубликовали первые рендеры устройств из линейки Samsung Galaxy S25. На кадрах изображены смартфоны Samsung Galaxy S25, Samsung S25+ и Samsung S25 Ultra в различных расцветках.
С точки зрения дизайна будущие девайсы практически не отличаются от своих предшественников. Самые заметные изменения: скруглённые углы корпуса и обновлённый дизайн задних камер.
Официальный анонс новой линейки смартфонов состоится на презентации Galaxy Unpacked, которая пройдёт 22 января. В рамках мероприятия компания раскроет цену и дату старта продаж гаджетов.
Рендеры Samsung Galaxy S25
Фото: Android Headlines/Samsung
Фото: Android Headlines/Samsung
Рендеры Samsung Galaxy S25+
Фото: Android Headlines/Samsung
Фото: Android Headlines/Samsung
Рендеры Samsung Galaxy S25 Ultra
Фото: Android Headlines/Samsung
Фото: Android Headlines/Samsung