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Утечка: первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S25

Утечка: первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S25
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Журналисты издания Android Headlines опубликовали первые рендеры устройств из линейки Samsung Galaxy S25. На кадрах изображены смартфоны Samsung Galaxy S25, Samsung S25+ и Samsung S25 Ultra в различных расцветках.

С точки зрения дизайна будущие девайсы практически не отличаются от своих предшественников. Самые заметные изменения: скруглённые углы корпуса и обновлённый дизайн задних камер.

Официальный анонс новой линейки смартфонов состоится на презентации Galaxy Unpacked, которая пройдёт 22 января. В рамках мероприятия компания раскроет цену и дату старта продаж гаджетов.

Рендеры Samsung Galaxy S25

Фото: Android Headlines/Samsung

Фото: Android Headlines/Samsung

Рендеры Samsung Galaxy S25+

Фото: Android Headlines/Samsung

Фото: Android Headlines/Samsung

Рендеры Samsung Galaxy S25 Ultra

Фото: Android Headlines/Samsung

Фото: Android Headlines/Samsung

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