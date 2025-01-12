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«Не верьте бреду»: Александр Невский прокомментировал пожары в Калифорнии

«Не верьте бреду»: Александр Невский прокомментировал пожары в Калифорнии
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7 января правительство Лос-Анджелеса объявило чрезвычайное положение в городе после того, как в районе Пасифик-Палисейдс вспыхнул мощный лесной пожар. Cитуацию прокомментировал актёр Александр Невский: он призвал жителей России не верить в бред про «сгоревший Беверли-Хиллз» и «пылающий Лос-Анджелес».

Также Невский заявил, что он вместе со своими близкими находится в безопасности.

Благодарю подписчиков, которых взволновали пожары в Калифорнии. Мои близкие и я в безопасности. И если живёте в РФ — не верьте бреду про «сгоревший Беверли-Хиллз» и «пылающий Лос-Анджелес». Пострадали Пасифик-Палисейдс и несколько горных районов, где борьба с огнём продолжается.

Пожары в Лос-Анджелесе длятся уже несколько дней и не прекращаются до сих пор. По данным службы пожарной охраны города, сейчас под угрозой находятся более 10 тыс. домохозяйств.

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