Расписание выхода подросткового сериала «Первый раз» от Premier
14 января стартует подростковый сериал «Первый раз». Шоу расскажет о 15-летнем школьнике, который очень стесняется девушек. Косте на целую неделю достаётся пустая квартира, и теперь он хочет избавиться от обидного статуса девственника и стать «своим» среди крутых одноклассников. Но всё идёт не по плану.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 23 января. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier.
Расписание выхода подросткового сериала «Первый раз»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|14 января
|2-я серия
|14 января
|3-я серия
|16 января
|4-я серия
|16 января
|5-я серия
|21 января
|6-я серия
|21 января
|7-я серия
|23 января
|8-я серия
|23 января
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