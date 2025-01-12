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Сериал Первый раз (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода подросткового сериала «Первый раз» от Premier
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14 января стартует подростковый сериал «Первый раз». Шоу расскажет о 15-летнем школьнике, который очень стесняется девушек. Косте на целую неделю достаётся пустая квартира, и теперь он хочет избавиться от обидного статуса девственника и стать «своим» среди крутых одноклассников. Но всё идёт не по плану.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 23 января. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier.

Расписание выхода подросткового сериала «Первый раз»

ЭпизодДата выхода
1-я серия14 января
2-я серия14 января
3-я серия16 января
4-я серия16 января
5-я серия21 января
6-я серия21 января
7-я серия23 января
8-я серия23 января
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