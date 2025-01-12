Расписание выхода подросткового сериала «Первый раз» от Premier

14 января стартует подростковый сериал «Первый раз». Шоу расскажет о 15-летнем школьнике, который очень стесняется девушек. Косте на целую неделю достаётся пустая квартира, и теперь он хочет избавиться от обидного статуса девственника и стать «своим» среди крутых одноклассников. Но всё идёт не по плану.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые два. Финал выйдет 23 января. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Premier.

Расписание выхода подросткового сериала «Первый раз»