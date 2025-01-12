Стартовали продажи смартфонов OPPO Reno 13 и OPPO Reno 13 Pro с влагозащитой

В Индии стартовали продажи смартфонов OPPO Reno 13 и OPPO Reno 13 Pro. Стоимость первого устройства в базовой комплектации составила $ 372 (~ 37,8 тыс. рублей), а второго — $ 469 (~ 47,6 тыс. рублей).

Фото: OPPO

OPPO Reno 13 получил 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2760x1256 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Что касается Pro-версии, то она предлагает 6,83-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2800x1272 пикселей и частотой обновления до 120 Гц.

Оба устройства работают на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 8350 и под управлением операционной системы Android 15 с оболочкой ColorOS 15. Также девайсы поддерживают быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт. Ещё смартфоны оснащены защитой от влаги и пыли по стандарту IP69.