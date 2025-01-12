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Власти России не обсуждают запрет видеоигр в стране — спикер Госдумы

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин провёл в своём Telegram-канале опрос. В нём он спросил подписчиков, поддерживают ли они принятие закона о запрете деструктивного контента в играх и Интернете — большая часть голосов (71%) оказалась положительной.

Теперь депутат опубликовал новый пост, в котором заявил, что многие медиаресурсы неправильно интерпретировали данную инциативу. По словам Володина, власти России не обсуждают полный запрет видеоигр в стране.

Ряд медиаресурсов заявил о возможном запрете видеоигр. Сразу хочу обратиться — об этом разговоре не идёт.

Спикер Госдумы добавил, что к будущему обсуждению законопроекта привлекут родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных лиц.