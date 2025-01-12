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Анонсирован геймерский монитор HP OMEN 27qs G2 с частотой 280 Гц и откликом в 1 мс

Анонсирован геймерский монитор HP OMEN 27qs G2 с частотой 280 Гц и откликом в 1 мс
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Компания HP анонсировала геймерский монитор OMEN 27qs G2. Производитель оценил устройство в $ 450 (~ 45,7 тыс. рублей).

Фото: HP

Монитор оснащён 27-дюймовым IPS Black-дисплеем с разрешением 2560x1440 пикселей, частотой обновления 280 Гц, яркостью в 400 нит и скоростью отклика в 1 мс. Ещё он поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC…

Девайс обладает разъёмом DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.0, одним портом USB Type-B, двумя портами USB Type-A, а также аудиовходом 3,5 мм для наушников или настольных колонок.

Продажи HP OMEN 27qs G2 стартуют в июне. Точная дата появления в розничной продаже пока не раскрывается.

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