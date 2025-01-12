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Гейб Ньюэлл направляется в путешествие в Антарктиду — СМИ

Гейб Ньюэлл направляется в путешествие в Антарктиду — СМИ
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Чилийские местные СМИ сообщили, что основатель компании Valve Гейб Ньюэлл направляется в сторону Антарктиды через Патагонию. Данную информацию подтвердил один из местных туроператоров.

В разгар своего путешествия в Антарктиду мультимиллионер Гейб Ньюэлл будет проезжать через город Пуэрто-Наталес в регионе Магальянес.

Также журналисты сообщили, что в последние недели в этом районе были замечены частные самолёты, круизные лайнеры и яхты стоимостью свыше $ 100 млн. Некоторые пользователи предполагают, что поездка Ньюэлла как-то связана с Half-Life 3, которая по старому сценарию предусматривала арктический сеттинг.

До этого актёр озвучки G-Man намекнул на анонс новой части Half-Life в 2025 году.

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